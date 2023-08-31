Военное обозрение

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Средства ПВО уничтожили очередной беспилотник, летевший в сторону Москвы, также ВСУ вечером пытались атаковать Брянскую область и Крым

Средства ПВО уничтожили очередной беспилотник, летевший в сторону Москвы, также ВСУ вечером пытались атаковать Брянскую область и Крым

Сегодня средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в Воскресенском районе был уничтожен беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

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