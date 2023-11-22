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Глава Ла Лиги Тебас: «Верратти уехал в Катар за 40 млн евро. Очевидно, это не очень прозрачная сделка»

Глава Ла Лиги Тебас: «Верратти уехал в Катар за 40 млн евро. Очевидно, это не очень прозрачная сделка»

«Этим летом Верратти за 40 млн евро перешел в катарский клуб, у которого 25 тысяч зрителей на трибунах.

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