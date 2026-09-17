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Татарстанның ике чаңгычысы Дөнья кубогында катнашачак

Бүген Россия чаңгычылары Дарья Непряева һәм Савелий Коростелевның Дөнья кубогында беренче этаптан башлап чыгыш ясаячагы билгеле булды.

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