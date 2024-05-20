Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Молдавский оппозиционер наивно жалуется в гестапо на комендантов концлагеря

Молдавский оппозиционер наивно жалуется в гестапо на комендантов концлагеря

Заместитель председателя парламента Республики Молдова Влад Батрынча, член исполкома Партии социалистов, призвал Мониторинговый комитет Совета Европы «провести беспристрастный анализ реформ в Молдове – с объективным отражением реальности в республике».

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