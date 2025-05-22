В преддверии Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая, в Новоаннинской межпоселенческой библиотеке состоялась экскурсия по библиотеке «В объективе – профессия библиотекарь».
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В преддверии Общероссийского дня библиотек, который отмечается 27 мая, в Новоаннинской межпоселенческой библиотеке состоялась экскурсия по библиотеке «В объективе – профессия библиотекарь».