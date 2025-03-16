Супердевочка: Андреева сокрушила Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе и выиграла второй «тысячник» подряд

Мирра Андреева одержала победу над Ариной Соболенко в финале супертурнира в Индиан-Уэллсе. 17-летняя россиянка неудачно начала матч и практически без борьбы уступила первый сет, но впоследствии перехватила инициативу и в двух других партиях отдала первой ракетке мира в сумме лишь пять геймов.