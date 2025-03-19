Трамп отрицает обсуждение в ходе разговора с Путиным прекращения военной помощи Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вечером 18 марта провели телефонный разговор. Это вторая беседа лидеров за последние полтора месяца, она продолжалась более двух с половиной часов (по версии Трампа - почти два часа).
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