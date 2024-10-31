Стипендии за научные достижения: Фонд Юрия Лужкова отметит лучших студентов Губкинского университета Мила ЯкобссонВ учебном 2024/25 году Фонд Юрия Лужкова продолжит реализовывать стипендиальную программу совместно с его альма-матер РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.
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