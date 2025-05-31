Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • YYYYYYY XXXXXXX
    Поганый капитализм...Бездомные жители ...
  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
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Украина подключит F-16 и Patriot к «военному Wi-Fi» НАТО

Украина подключит F-16 и Patriot к «военному Wi-Fi» НАТО

Украина интегрирует западные системы вооружения в единую сеть НАТО. Заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко сообщила о подключении находящихся в распоряжении ВСУ американских ЗРК Patriot, а также истребителей F-16 и французских Mirage 2000 к системе Link-16 — защищённому каналу обмена данными, используемому странами Альянса, также известному, как «военный Wi-Fi» НАТО.

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