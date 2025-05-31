Украина подключит F-16 и Patriot к «военному Wi-Fi» НАТО

Украина интегрирует западные системы вооружения в единую сеть НАТО. Заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко сообщила о подключении находящихся в распоряжении ВСУ американских ЗРК Patriot, а также истребителей F-16 и французских Mirage 2000 к системе Link-16 — защищённому каналу обмена данными, используемому странами Альянса, также известному, как «военный Wi-Fi» НАТО.