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Лерчек впервые высказалась о Блиновской

Лерчек впервые высказалась о Блиновской

Блогер предложила посмотреть на ситуацию с другой стороны. В рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) блогер Лерчек поделилась информацией о состоянии здоровья своей коллеги, известной как “королева марафонов”, Елены Блиновской, которая столкнулась с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

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