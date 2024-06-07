Лерчек впервые высказалась о Блиновской

Блогер предложила посмотреть на ситуацию с другой стороны. В рамках своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) блогер Лерчек поделилась информацией о состоянии здоровья своей коллеги, известной как “королева марафонов”, Елены Блиновской, которая столкнулась с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.