Лариса Шеслер: Почему Зеленский так нагло повел себя в отношениях с Польшей?

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: Почему Зеленский так нагло повел себя в отношениях с Польшей, угрожая судебными разбирательствами и даже вводя ограничения на экспорт польских товаров?Да потому, что ему очень долго сходило с рук хамство с западными партнерами, когда он пер буром на Германию, на Венгрию и вообще упрекал постоянно западных страны в пренебрежении интересами Украины.