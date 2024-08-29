Все о спецоперации на 28 августа: какие данные о боевиках ВСУ попали в Сеть, заявление Кремля про Запад и украинские фейки

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 12,5K прочтений Вчера Российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике и продолжают продвигаться вглубь обороны противника, сообщило Минобороны РФ.
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