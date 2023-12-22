ВТБ за 11 месяцев получил 417,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на 30 ноября 2023 года составил 21,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,3%), говорится в отчете ВТБ по МСФО за ноябрь и 11 месяцев.
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