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Избирательная кампания участника СВО в Госдуму стала самой дорогой на выборах в ХМАО

Избирательная кампания участника СВО и единоросса Дмитрия Аксенова оказалась самой дорогой среди кандидатов в Госдуму по одномандатным округам ХМАО.

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