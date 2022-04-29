Где в Приморье появятся фоторадары, фиксирующие дорожных нарушителей

После того как на приморской трассе был расстрелян фоторадар, автолюбителей предостерегли о последствиях, которые могут наступить при несоблюдении скоростного режима, и напомнили, на каких участках появятся новые «фотоловушки», сообщает PRIMPRESS.
После того как на приморской трассе был расстрелян фоторадар, автолюбителей предостерегли о последствиях, которые могут наступить при несоблюдении скоростного режима, и напомнили, на каких участках появятся новые «фотоловушки», сообщает PRIMPRESS.
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