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Где в Приморье появятся фоторадары, фиксирующие дорожных нарушителей

Где в Приморье появятся фоторадары, фиксирующие дорожных нарушителей

После того как на приморской трассе был расстрелян фоторадар, автолюбителей предостерегли о последствиях, которые могут наступить при несоблюдении скоростного режима, и напомнили, на каких участках появятся новые «фотоловушки», сообщает PRIMPRESS.

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