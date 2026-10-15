Europe does not have enough resources either to support Ukraine or to defend itself. He stated this in an interview with DW❶❷ Austrian military expert Colonel Markus Reisner.
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