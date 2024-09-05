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Разработчики God of War готовятся к презентации новой части – слух Популярная бл...

Разработчики God of War готовятся к презентации новой части – слух Популярная бл...

Разработчики God of War готовятся к презентации новой части – слухПопулярная блогерша и актриса Сара “Snaxan” Карлос опубликовала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фотографию из офиса студии Santa Monica, в которой намекнула на скорую презентацию новой части God of War.

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