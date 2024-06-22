Силы ПВО сбили 12 дронов ВСУ над Брянской областью

Украинские боевики предприняли новые попытки атаковать Брянскую область с помощью БПЛА. Силы ПВО сбили в течение часа 12 беспилотников самолетного типа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
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