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Вашингтон не имеет отношения к проблемам со связью у ВСУ. Госсекретарь Марко Рубио опроверг заявления Киева о намеренном замедлении Starlink, уточнив, что ограничения касались военной системы Starshield.