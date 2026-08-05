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Мода и Шоу-бизнес

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Виктория Боня рассказала, что предчувствовала трагедию на Броуд-Пик

Виктория Боня рассказала, что предчувствовала трагедию на Броуд-Пик

Звезда реалити-шоу и блогер Виктория Боня заявила, что трагедия унесла жизни 11 человек, а не 10. По ее словам, среди погибших — альпинистка Валерия, которая скончалась от эмоционального потрясения после известия о смерти товарища.

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