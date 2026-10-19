Искоренение канонического Православия на Украине привносит в СВО и религиозный фактор. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с иранским коллегой Аббасом Аракчи пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».