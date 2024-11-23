Взгляд из Израиля: Совершенно логично, если Россия убьёт Зеленского

Глупость и инфантилизм! Зе - чрезвычайно полезный и для США, и для России кадр. Это - разборка между Западом и Россией, используя наиболее подходящее для этого прокси. Разборка эта объективно назрела и должна была быть проведена, как ни крути. И разборка эта в основном по параметру выносливости сторон. Потому, Зе все всячески берегут!!! По сути, Зе - двойной агент, в этом смысле.

brigadier21 Snytsarienko

На что и кого тратить такие мощные средства как баллистическая ракета - решать оперативному управлению Генерального Штаба, будет приказ на ликвидацию Зеленмана - прилетит на раз и с разделяющимися боеголовками, что-бы значит синхронно в резиденцию, "секретный" бункер, промежуточный между ними ЖД узел и в правительственный борт на аэродроме. Что-бы не сбежал никуда. А адресно его достанут наёмники из международных структур (всего и делов-то заплатить им больше на 10 000 бакинских) и привезут в коробке с ярким бантиком куда скажут. НО - НАТО тут-же поставит другого клоуна и будет его дёргать за ниточки что-бы плясал красиво. Так-что разрущать надо прежде всего цепочки снабжения ВСУ и проникать в финансовые сети, находить и уничтожать ответственных за международные переводы финансов. А это не взрывчатка, а трояны, вирусы, копии страниц официальных банков и копии электронных подписей их руководителей. Когда там освоимся как у себя дома, тогда и результат превзойдёт все ожидания.