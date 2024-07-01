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Земфира в Тбилиси: легендарная рок-звезда выступит с концертом в Грузии

Земфира в Тбилиси: легендарная рок-звезда выступит с концертом в Грузии

18 сентября Tbilisi Sports Palace станет площадкой для долгожданного сольного концерта Земфиры. Это событие привлечет поклонников певицы не только из Грузии, но и из соседних стран, соскучившихся по ее уникальному стилю и искренней музыке.

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