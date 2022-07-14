«ПСЖ» намерен продлить контракт с Месси

Французский клуб «ПСЖ» намерен пролонгировать соглашение с аргентинцем Лионелем Месси. Нынешний контракт между сторонами рассчитан до 2023 года, одна руководство парижан всерьез заинтересовано в сохранении игрока в команде еще на один сезон.