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Зеленский заявил о полной готовности нового «плана победы»

Зеленский заявил о полной готовности нового «плана победы»

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в среду, 18 сентября, заявил, что полностью подготовил «план победы» Украины, который будет позже представлен американскому президенту Джо Байдену.

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