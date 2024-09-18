Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, в среду, 18 сентября, заявил, что полностью подготовил «план победы» Украины, который будет позже представлен американскому президенту Джо Байдену.
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