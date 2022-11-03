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«Питтсбург» проиграл 6 матчей подряд с общей разницей шайб 14:30

«Питтсбург» потерпел шестое поражение подряд. Команда Майка Салливана проиграла «Баффало» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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