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В Африке открыли памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

В Африке открыли памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

  Торжественное открытие памятника Героям России Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину состоялось в Банги в Центральноафриканской Республике.

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