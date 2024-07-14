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Нежеланная война: первое столкновение России и Турции

Нежеланная война: первое столкновение России и Турции

Первая русско-турецкая война была вызвана рядом причин, изначально связанных с агрессивными планами Порты в отношении Ирана, а отнюдь не России, но в 1556-м наши войска захватили Астрахань, и конфликт с османами стал неизбежен.

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