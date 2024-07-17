Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у НАТО только один интерес — превратить Украину в средство уничтожения России.
Медведев: у НАТО один интерес — превратить Украину в средство уничтожения России
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
"умение безостановочно врать" не вчера родилось, это лик известно кого. "алчность и ложь" (Данте, 126.. какой-то там год, - Божественная комедия). "мы все в оттенках серого" И.Ильин (Грядущая Россия). и свобода наша сводится к выбору, к какому краю - абсолютно белому или абсолютно черному мы стремимся. можно и ещё немного сказать, см. притча о работниках в виноградниках (Мф. 20:4), где одинаково награждаются все пришедшие, независимо от времени работ. что говорит о важности выбора направления в большей степени, чем о конкретном месте на этом отрезке. выбор есть у каждого. но за выбором следует ответственность. неотвратимо.
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14 час.
Igor Krasilnikov
Да, всё именно так!
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11 час.
С С
Как прекрасен будет мир без окраины!
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8 час.
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