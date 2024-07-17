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Медведев: у НАТО один интерес — превратить Украину в средство уничтожения России

Медведев: у НАТО один интерес — превратить Украину в средство уничтожения России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у НАТО только один интерес — превратить Украину в средство уничтожения России.

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Комментарии
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Сергей Ковалев
&quot;умение безостановочно врать&quot; не вчера родилось, это лик известно кого. &quot;алчность и ложь&quot; (Данте, 126.. какой-то там год, - Божественная комедия). &quot;мы все в оттенках серого&quot; И.Ильин (Грядущая Россия). и свобода наша сводится к выбору, к какому краю - абсолютно белому или абсолютно черному мы стремимся. можно и ещё немного сказать, см. притча о работниках в виноградниках (Мф. 20:4), где одинаково награждаются все пришедшие, независимо от времени работ. что говорит о важности выбора направления в большей степени, чем о конкретном месте на этом отрезке. выбор есть у каждого. но за выбором следует ответственность. неотвратимо.
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Igor Krasilnikov
Да, всё именно так!
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С С
Как прекрасен будет мир без окраины!
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