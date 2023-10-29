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Посол Рамишвили: запрет на ввоз рыбы из Норвегии поможет российским компаниям

Посол Рамишвили: запрет на ввоз рыбы из Норвегии поможет российским компаниям

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости, что запрет импорта готовой продукции из рыбы и морепродуктов из Норвегии позволит российским производителям занять высвободившиеся ниши на внутреннем рынке.

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