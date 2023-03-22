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Выполненное и планы: новые подлодки для ВМФ России

Выполненное и планы: новые подлодки для ВМФ России

Российская судостроительная промышленность, несмотря на все сложности и ограничения, успешно продолжает реализацию крупной программы строительства подводных лодок.

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