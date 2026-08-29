Захарова назвала главу Еврокомиссии «капитаном Очевидность евротитаника»Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о крахе прежней экономической модели Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП «Сделай мне больн...
- Польша разрешает ...
- Польша разрешает ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым