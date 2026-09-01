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На СВО погиб отец двоих маленьких детей из Республики Алтай

На СВО погиб отец двоих маленьких детей из Республики Алтай

На специальной военной операции погиб военнослужащий из Республики Алтай Степан Тайтаков. Об этом сообщил канал "Горно-Алтайск" в MAX.

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