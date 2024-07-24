Россиян, имеющих вклады и кредиты, ждут новые вызовы Юлия ЧелкановаВ условиях растущей инфляции и нестабильности финансового рынка Центробанк России принимает решительные меры для поддержания экономической стабильности.
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