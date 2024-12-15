МВД: в Тюменской области женщина обиделась на приятеля и ограбила его

В селе Аромашево Тюменской области женщина украла из бардачка автомобиля 450 тысяч рублей. Как выяснилось позже, она обворовала приятеля, который не дождался ее и уехал с другим знакомым в магазин, оставив деньги в машине.
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