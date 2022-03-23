Злободневно: Все самое интересное

12 861 подписчик

Свежие комментарии

  • Ольга Мазлова
    "в 1926 г., заполняя анкету при поступлении в Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, в графе национ...Считал ли Королёв...
  • Ольга Мазлова
    Любимой песней С. П. Королёва была украинская "Дивлюсь я на небо", которую ему с орбиты "на всю Вселенную" (с) спел к...Считал ли Королёв...
  • Ольга Мазлова
    "во всех других дошедших до наших дней документах Королев называл себя русским и только русским" Это ложь. И национал...Считал ли Королёв...

Путин - отдай золото, мы его заблокируем!

Путин - отдай золото, мы его заблокируем!

Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх