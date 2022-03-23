Путин - отдай золото, мы его заблокируем!

Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд.
Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ Двухпартийная группа сенаторов США работает совместно с министерством финансов, чтобы заблокировать золотые резервы России примерно на $132 млрд.
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