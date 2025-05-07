Голливудского актера Питта арестовали за изнасилование

И выпустили под залог в 100 тысяч долларов Американский актер Майкл Питт, известный по ролям в фильмах «Мечтатели», «Семь психопатов» и «Я – начало», а также сериалу «Подпольная империя», арестован по обвинению в сексуальном насилии и нападении на бывшую возлюбленную.