Axios назвал три ошибки Зеленского, которые привели к скандалу в Белом доме

Владимир Зеленский перед началом встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом уже совершил две критические ошибки, и его перепалка с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом окончательно привела к срыву переговоров, пишет Axios.