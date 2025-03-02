Axios назвал три ошибки Зеленского, которые привели к скандалу в Белом доме

Владимир Зеленский перед началом встречи в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом уже совершил две критические ошибки, и его перепалка с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом окончательно привела к срыву переговоров, пишет Axios.
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