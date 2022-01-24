Назван симптом «омикрон», проявляющийся более чем у 70% заболевших

В Бангладеш 73% всех заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, его слова приводит интернет-издание bdnews24.
В Бангладеш 73% всех заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, его слова приводит интернет-издание bdnews24.
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