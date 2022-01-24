FiNE-NEWS

1 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Бакулин
    Кто и где этих шакалов кормить и содержать будет, благо, что пидорасам проституток не надо завозить.😀В качестве ответа...
  • Елена Бреслова
    ⁉️⁉️⁉️⁉️❓❓❓❓В Омской области ...
  • Геннадий Бережнов
    А зачем России нападать и побеждать Киев?  Понятно что кроме нациков там вряд ли кто станет противостоять. Но я о дру...Сможет ли Россия ...

Назван симптом «омикрон», проявляющийся более чем у 70% заболевших

Назван симптом «омикрон», проявляющийся более чем у 70% заболевших

В Бангладеш 73% всех заразившихся штаммом коронавируса «омикрон» жаловались на насморк. Об этом сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, его слова приводит интернет-издание bdnews24.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх