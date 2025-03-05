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Главная вещь XXI века: кто, когда и зачем изобрел джинсы

Главная вещь XXI века: кто, когда и зачем изобрел джинсы

Главная вещь XXI века: кто, когда и зачем изобрел джинсы Алёна Юрьева26 февраля исполняется 196 лет со дня рождения Ливая Страусса — человека, который и не подозревал, что создаст одну из главных вещей XXI века.

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