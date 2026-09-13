15 историй из тренажерок и бассейнов, пропитанных запахом свежих полотенец и скрипом новеньких кроссовок

Тренажерный зал и бассейн — это далеко не только гантели и монотонные заплывы. На самом деле эти места буквально пропитаны живыми моментами: чье-то доброе слово, забавная путаница с купальниками, неожиданная дружба у бортика.
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