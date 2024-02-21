Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского

Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев высказал мнение, что село Крынки олицетворяет собой бездушие и безразличие Владимира Зеленского к военнослужащим Вооружённых сил Украины.
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