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Глава Пентагона - американским военным: Если президент России захватит Украину, вы окажетесь на передовой

Глава Пентагона - американским военным: Если президент России захватит Украину, вы окажетесь на передовой

Во вторник глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин прибыл в Польшу. Здесь в городе Жешув, что недалеко от границы с Украиной, он встретился со своим польским коллегой, а также пообщался с находившимися там американскими военнослужащими.

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