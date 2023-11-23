Глава Пентагона - американским военным: Если президент России захватит Украину, вы окажетесь на передовой

Во вторник глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин прибыл в Польшу. Здесь в городе Жешув, что недалеко от границы с Украиной, он встретился со своим польским коллегой, а также пообщался с находившимися там американскими военнослужащими.
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