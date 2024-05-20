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Вопрос глубины санитарной зоны в Харьковской области

Вопрос глубины санитарной зоны в Харьковской области

Сдержанный оптимизм Ирония в том, что события на севере Харьковской области – это первая за многие месяцы «заграничная» наступательная войсковая операции для наших бойцов.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Сейчас все попали в цейтнот. Нет другого оружия у Запада, кроме дальнобойного. А  дальнобойное приведет к ударам России по Европе (как минимум). Поэтому Россия никак не может идти никуда, кроме 4-х областей. И даже их она не успеет освободить до того, как Запад даст заднюю и заключит мир с Россией.
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2 час.
Natalija Osminina
&quot;СВО должно идти &quot;по всей Украине&quot;... Это - вопрос дискутабельный...&quot; - -это вопрос ТУПО ПРЯМОЛИНЕЙНЫЙ и лежит в ВОЕННЫХ возможностях СВО.  Чтобы двигаться дальше 4-х областей,  нужна АРМИЯ!!! А-Р-М-И-Я!!!  И полная мобилизация.  КАКАЯ СВО???? Если территория Украины больше территории Франции и продвижение по ней- это продвижение по вражеской территории, точно также как шли по ней  фашисты, только в обратном направлении.  И тогда было немало тех, кто радостно встречал фашистов. Сейчас радостно  Армию России будет встречать гораздо меньше украинцев. То есть Армии РФ надо будет за своей спиной делать тоже самое, что делали фашисты- строить Администрацию, полицию, спецслужбы. А чтобы брать города, сначала придется превращать их в развалины артиллерией и  самолетами.
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1 час.
Natalija Osminina
Вы уже свои хотелки нам озвучивали. Мы типа в курсе. Для разнообразия напишите что-то более реалистичное.
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1 час.

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