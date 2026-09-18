Продажи безалкогольного пива в Воронежской области выросли на 113%

Продажи безалкогольного пива в Воронежской области выросли за год на 113%. В Москве спрос увеличился на 115%, при этом объём вырос с 8 до 18 млн литров.
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