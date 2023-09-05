"Воспользоваться отсутствием лидеров", - европейские политики решили, что у них появился шанс

Европейские политики как малые дети - честное слово. Они на полном серьезе обсуждают "форточку возможностей", появившуюся у них, на площадке G20 в Индии, в связи с отказом посетить сие мероприятие главами Китая и России, чтобы склонить Глобальный юг на свою сторону.
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