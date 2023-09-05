Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    А  х.й ему уже не мясо ?"И трубу от паров...
  • Виктор Окунев
    Не думаю что американцы пришлют свои, это будет очень сильный удар по их имиджу. А гореть будут так как и все.Лондон оплакивает...
  • Misha Glusch
    Украинский ТГ-канал «ЗеРада» - "е" нужно убрать...Украинцы напрашив...

"Воспользоваться отсутствием лидеров", - европейские политики решили, что у них появился шанс

"Воспользоваться отсутствием лидеров", - европейские политики решили, что у них появился шанс

Европейские политики как малые дети - честное слово. Они на полном серьезе обсуждают "форточку возможностей", появившуюся у них, на площадке G20 в Индии, в связи с отказом посетить сие мероприятие главами Китая и России, чтобы склонить Глобальный юг на свою сторону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх