Bloomberg: ЕС хочет отключить от SWIFT еще 20 российских банков

ЕС рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций, призванного усилить давление на Москву, пишет Bloomberg,<strong>ЕС рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций, призванного усилить давление на Москву, <a href="https://www.