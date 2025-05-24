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Bloomberg: ЕС хочет отключить от SWIFT еще 20 российских банков

Bloomberg: ЕС хочет отключить от SWIFT еще 20 российских банков

ЕС рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций, призванного усилить давление на Москву, пишет Bloomberg,<strong>ЕС рассматривает возможность отключения более 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT, снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода «Северный поток» в рамках нового пакета санкций, призванного усилить давление на Москву, <a href="https://www.

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