Более половины россиян отмечают влияние контента на формирование и взгляды детей

Хотя граждане хотели бы, чтобы большую роль в этом играли школа и книги. Летом аналитический центр ВЦИОМ совместно с Национальным центром «Россия» опросил 1600 граждан страны по поводу влияния и поведения ребенка, сообщают «Ведомости».
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