Украинский репортёр: Из примерно сотни новобранцев в 125-ю бригаду ВСУ смогли зачислить лишь троих, остальные к службе не пригодны

Украинские активисты недовольны тем, как идёт процесс набора и подготовки военнослужащих. Основные претензии связаны с тем, что уровень подготовки новобранцев в значительной степени упал, что сказывается на ситуации вдоль линии фронта.
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