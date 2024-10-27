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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Литвин о 13 сутках в камере: «Впервые в жизни прочитал книгу! В отделении поддерживали: «Если тебя назвали пидорасом, ты за это даже ##### не можешь?»

12 октября блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0).

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